Z novimi podatki o vodah do hitrejših in cenejših postopkov

Ljubljana, 3. marca - Do vključno 15. marca še poteka druga javna razprava o predlogu določitve vodnih zemljišč celinskih voda. Nove podatkovne baze bodo omogočile učinkovitejše umeščanje ukrepov na področju upravljanja z vodami v prostor, postopki na področju upravljanja z vodami, urejanju prostora in graditve objektov pa bodo hitrejši in cenejši.