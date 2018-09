Po posvetovanjih pri Pahorju med kandidati za guvernerja v ospredju Bošnjak in Dolenc

piše Jernej Šmajdek

Ljubljana, 6. septembra - Po dveh dneh posvetovanj predsednika republike Boruta Pahorja z vodji poslanskih skupin glede novega guvernerja Banke Slovenije med peterico kandidatov, ki so se prijavili na Pahorjev poziv, prednjačita trenutna člana sveta ustanove in viceguvernerja Marko Bošnjak in Primož Dolenc. Pri tem se zdi Bošnjak nekoliko v prednosti.