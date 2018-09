Posvetovanja o kandidatu za guvernerja Banke Slovenije v sredo in četrtek

Ljubljana, 3. septembra - Predsednik republike Borut Pahor bo v sredo in četrtek z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti DZ opravil posvetovanja o kandidatu za guvernerja Banke Slovenije, so danes sporočili iz predsednikovega urada. V predvidenem roku je prejel pet predlogov kandidatur, kandidata bo DZ predlagal do 19. septembra.