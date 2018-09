Hrvaški turizem v prvih osmih mesecih z rastjo obiska in nočitev

Zagreb, 8. septembra - Na Hrvaškem so v prvih osmih mesecih našteli 15,7 milijona turistov, kar je pet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Število nočitev je doseglo 88,5 milijona oz. štiri odstotke več, je sporočilo hrvaško ministrstvo za turizem. Največ nočitev so ustvarili turisti iz Nemčije, in sicer 17 milijonov, sledijo Slovenci z 9,3 milijona nočitev.