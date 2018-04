Na Hrvaškem čez velikonočne praznike pričakujejo 120.000 turistov

Zagreb, 2. aprila - Hrvaško ministrstvo za turizem pričakuje najmanj 120.000 turistov in 400.000 nočitev za velikonočne praznike, kar bo na približno enaki ravni, kot je bilo lani, ko je bila velika noč dva tedna pozneje. Opozarjajo, da bo obisk odvisen tudi od vremenskih pogojev, a ne za hotele, ki so jih za velikonočne praznike odprli in večinoma izpopolnili.