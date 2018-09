Davki v koalicijski pogodbi sprožajo nove odzive

Ljubljana, 3. septembra - Nadaljevali so se odzivi na nekatera določila koalicijske pogodbe na področju davkov in tudi na mnenja o teh določilih. V Klubu slovenskih podjetnikov zahtevajo odziv vrha politike na napade na podjetnike, v strankah SDS in NSi napovedujejo boj proti zatiranju podjetnosti. V LMŠ pa pravijo, da je treba gledati kontekst celotne koalicijske pogodbe.