Odločen boj za podjetnost napovedal tudi Tonin

Ljubljana, 3. septembra - Predsednik NSi Matej Tonin je v odzivu na odzive na nekatera določila koalicijske pogodbe na področju davkov in določene izjave v javnosti zapisal, da Levica z zahtevo po višjih davkih in z grožnjo nacionalizacije izjemno škoduje gospodarstvu in tudi delavcem. Napovedal je, da se bo NSi vedno odločno borila za podjetnost.