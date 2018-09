V SBC od vodilnih politikov pričakujejo jasen odziv na javne napade na podjetnike

Ljubljana, 3. septembra - V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) so v javnem pismu vodilne politične predstavnike v državi pozvali k javnemu, hitremu in odločnemu odzivu na nekatere napade na podjetnike v stranki Levica in delu javnosti. Ti so sledili odzivu podjetnika Igorja Akrapoviča na napovedane spremembe glede davčne obravnave kapitalskih dobičkov.