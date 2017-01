Radeče papir nova in hčerinski Muflon lani s 37 milijonov evrov prihodkov

Radeče, 28. januarja - Radeče papir nova in hčerinski Muflon sta lani ustvarila 37 milijonov evrov prihodkov in majhno izgubo. Kot je povedal direktor proizvodnje v radeški papirnici Tomaž Režun, je glede na leto 2015, ko so imeli dva milijona evrov izgube, lanski rezultat odličen. Letošnji cilj je preseči 40 milijonov evrov prihodkov.