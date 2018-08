Primorske novice: Starost ni nujno dolgočasna (23. 8.)

Koper, 22. avgusta - Nekoč so starejši ljudje veljali za modrece, ki so prenašali svoje bogato znanje in izkušnje na mlajše generacije. Danes se vse prepogosto zdi, da so odvečen člen v družbi, še posebej ko ne morejo več sami v celoti poskrbeti zase, v Primorskih novicah piše Alenka Ožbot.