Večer: Zdaj ali nikoli (23. 8.)

Maribor, 22. avgusta - Če nobeden od županov ne drži fige v žepu, potem bi lahko odločne korake za turistično promocijo in ponudbo Haloz kmalu naredilo njihovo interesno združenje. Z njim so haloške občine končno našle formulo, po kateri bodo podpirale dejavnost, ki bo dovolj okretna in hkrati ne preveč potratna, v Večeru piše Darja Lukman Žunec.