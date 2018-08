Obiskovalci doline Vrata pozitivno sprejeli poskus umirjanja prometa

Mojstrana, 22. avgusta - Obiskovalci doline Vrata so sobotni promocijski dan umirjanja prometa s spremenjenim prometnim režimom in omejitvijo števila osebnih vozil dobro sprejeli. Organiziranega brezplačnega javnega prevoza iz Mojstrane v Vrata in nazaj se je poslužilo 1200 ljudi, so sporočili iz javnega zavoda Triglavski narodni park.