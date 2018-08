Bavarska SPD nagovarja z volilnim sloganom CSU

München, 21. avgusta - Na Bavarskem se že resno pripravljajo na jesenske deželne volitve. Krščansko-socialna unija (CSU) na plakatih volivce nagovarja s sedanjim ministrskim predsednikom dežele Markusom Söderjem in sloganom "Söder naredi", a kaj, ko stranka ni zakupila tudi istoimenske spletne strani. To so namreč naredili večni tekmeci socialdemokrati (SPD).