V Nemčiji velika koalicija v primeru volitev ne bi več imela večine

Berlin, 8. avgusta - Nemška velika koalicija v sestavi krščanskih demokratov in krščansko socialne unije (CDU/CSU) ter socialdemokratov (SPD) ne bi imela več večine v parlamentu, če bi bile volitve to nedeljo. Glede na anketo inštituta Infratest dimap, opravljeno prejšnji tedne, bi namreč CDU in CSU dobili 29 odstotkov glasov, SPD pa med 17 in 18 odstotkov glasov.