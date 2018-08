Primorske novice: Za mlade zasloni niso vse (20. 8.)

Koper, 19. avgusta - Psihologi in pedagogi ugotavljajo, da mladi svoj prosti čas vse pogosteje preživljajo sami, njihovi najboljši prijatelji pa so ob tem različne elektronske naprave. V svetu internetnih vsebin mladi pozabijo na čas in svet okoli njih, postajajo vse bolj pasivni ter nič kaj komunikativni in družabni, piše Ana Cukijati v Primorskih novicah.