Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. in 19. 8.)

Ljubljana, 19. avgusta - Tuje tiskovne agencije so pisale o tem, da so v petek na Hrvaškem aretirali italijanskega državljana zaradi poskusa tihotapljenja 59 nezakonitih priseljencev v schengensko območje. Predvidevajo, da so priseljenci bili namenjeni v Slovenijo, od koder naj bi pot nadaljevali do Avstrije ali Italije. Pisale so tudi o gneči na mejah s Slovenijo.