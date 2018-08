Organizacija za človekove pravice: Madžarska prosilcem za azil odreka hrano

Budimpešta, 17. avgusta - Madžarska nekatere prosilce za azil z odrekanjem hrane prisili, da umaknejo svojo prošnjo, je danes sporočila Organizacija za človekove pravice Helsinški monitor Madžarske. Kot so pojasnili, gre za tiste, ki so jim prošnjo za azil na prvi stopnji zavrnili in želijo vložiti pritožbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.