Kitajska in ZDA bodo obnovile trgovinske pogovore

Peking, 16. avgusta - Kitajska in ZDA bodo po tednih obmetavanj s protekcionističnimi ukrepi in protiukrepi trgovinska nesoglasja očitno vendarle vsaj poskušale rešiti za pogajalsko mizo. V Pekingu so danes napovedali, da bodo na povabilo ameriške strani v Washington konec meseca poslali trgovinskega odposlanca. Nazadnje sta se velesili o trgovini pogovarjali junija.