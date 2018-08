Študija newyorškega Feda opozarja na zmanjšanje uvoza in izvoza zaradi Trumpovih carin

New York, 13. avgusta - Ekonomisti newyorške regionalne banke Federal Reserve (Fed) v svoji raziskavi opozarjajo na padec uvoza in izvoza ZDA zaradi carin, ki jih uvaja administracija predsednika Donalda Trumpa. Vpliva carin na zunanjetrgovinski primanjkljaj ne morejo napovedati, prepričani pa so, da bodo carine zmanjšale obe strani menjave.