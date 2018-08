Ljubljana, 15. avgusta - Tuje tiskovne agencije so poročale, da se je Slovenija skupaj s Hrvaško, Romunijo, Bolgarijo in Višegrajsko skupino zavzela za enako obravnavo kmetijskih podjetij in da je slovenski kolesar Matej Mohorič novi vodilni na kolesarski dirki BincBank po Beneluksu.