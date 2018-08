Večer: Orbanove igre (16. 8.)

Maribor, 15. avgusta - Smo leto pred okroglo obletnico priključitve Prekmurja matici. Verjetno bodo spet praznovali samo Prekmurci. Človeku je nerodno, ko vidi, da se tudi v Prekmurju skuša to praznovanje marginalizirati. Na srečo Prekmurje nikoli ni bilo predmet interesa Avstrijcev, je pa bilo in je še pomembno za Madžare in tudi za Hrvate, piše Janko Votek v Večeru.