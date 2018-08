Za pilotne in demonstracijske projekte 57 milijonov evrov

Ljubljana, 13. avgusta - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v uradnem listu objavilo javni razpis za izbor operacij za pilotne in demonstracijske projekte, namenjen razvoju in predstavitvi prebojnih in inovacijskih projektov na področjih uporabe strategije pametne specializacije. Vrednost razpisa je 56,6 milijona evrov.