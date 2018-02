Italijanski poslovni forum tokrat o pomenu znanosti in inovacij za trajnostno rast

Ljubljana, 13. februarja - Investicije v raziskave in razvoj so ključne za dosego in ohranjanje trajnostne gospodarske rasti in družbene blaginje, so se strinjali govorniki ob odprtju letošnjega italijanskega poslovnega foruma v Ljubljani. Na forumu se bodo tokrat osredotočili na pomen znanosti in inovacij za trajnostno rast, pri čemer stavijo tudi na meddržavno sodelovanje.