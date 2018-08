Filmarji pozivajo rusko oblast, naj izpusti Olega Sencova

Pariz, 13. avgusta - Okoli 120 priznanih igralcev in režiserjev, med njimi režiserji Jean-Luc Godard, Ken Loach in David Cronenberg, so na ruskega predsednika Vladimirja Putina naslovili odprto pismo. Pozivajo k izpustitvi ukrajinskega režiserja Olega Sencova, ki že skoraj tri mesece gladovno stavka v sibirskem zaporu.