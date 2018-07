EU in Ukrajina skupaj proti vmešavanju Rusije v volitve

Bruselj, 9. julija - EU in Ukrajina si bosta skupaj prizadevali preprečiti vmešavanje Rusije v evropske in ukrajinske volitve prihodnje leto, je danes v Bruslju poudaril ukrajinski predsednik Petro Porošenko po jubilejnem 20. vrhu partneric. Porošenko je pozval tudi k ustavitvi projekta Severni tok in obljubil nadaljevanje boja proti korupciji.