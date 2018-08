Večer: Čudež petnajstega (13. 8.)

Maribor, 12. avgusta - Romarske poti do Marijinih cerkva bodo spet polne na 15. avgust, najvišji datum na koledarju Katoliške cerkve v Sloveniji in vpisan v praznični koledar dežele, ki ima cerkev nekajkrat več, kot so jih Cerkev, država in verniki sposobni vzdrževati, pa nekajkrat več, kot jih zmorejo verniki in duhovniki napolniti, v Večeru piše Vanessa Čokl.