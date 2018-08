Primorske novice: Več kot polno ne more biti (13. 8.)

Koper, 12. avgusta - Naval na dolino Soče s ponudbo športnih aktivnosti na reki je v poletnem času velik. Tudi zato, ker so adrenalinski in rekreativni športi blizu mlajšim generacijam, ki prek zime nimajo časa, ker morajo študirati ali pa delati. Vmes so mlade družine z otroki, ki morajo prek leta obiskovati šolo, v Primorskih novicah piše Neva Blazetič.