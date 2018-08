EU: Palestinci in Izraelci nevarno blizu novemu konfliktu

Bruselj, 10. avgusta - Po novem izbruhu nasilja na območju Gaze je danes Evropska unija posvarila, da so Palestinci in Izraelci "nevarno blizu" novemu konfliktu. Zavzela se je za takojšno pomiritev napetosti. V zadnjih dneh je prišlo do obstreljevanja med obema stranema, danes pa so znova palestinski protesti na meji med Gazo in Izraelom.