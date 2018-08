Komisija soglaša s postopkom vnovične privatizacije NLB

pripravila Barbara Dovč

Bruselj, 10. avgusta - Evropska komisija je izdala odločbo o spremembi zavez glede prodaje NLB, v kateri je soglašala s predlogom Slovenije, da do konca leta proda najmanj 50 odstotkov plus eno delnico banke, preostali del do 25 odstotkov plus ena delnica pa do konca 2019. V njej je tudi spodbuda, da bi celotno prodajo izvedli letos. Postopke za to SDH že pelje.