Slovenija v pričakovanju odločitve Bruslja o NLB

Ljubljana, 9. avgusta - Evropska komisija naj bi v kratkem izdala odločbo o spremembi zavez glede prodaje NLB, po kateri bi država do konca leta prodala najmanj 50 odstotkov plus eno delnico banke, preostali del do nadzornega deleža 25 odstotkov in ena delnica pa do konca 2019. Postopki privatizacije NLB so se medtem že začeli.