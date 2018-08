BiH bo od EU za upravljanje migracijskih tokov dobila šest milijonov evrov

Bruselj, 10. avgusta - Evropska komisija bo Bosni in Hercegovini namenila šest milijonov evrov za upravljanje migracijskih tokov. Sredstva bodo porabljena za identifikacijo in registracijo državljanov tretjih držav, njihovo namestitev in osnovne storitve ter okrepitev nadzora na meji za učinkovitejše preprečevanje trgovine z ljudmi, so danes sporočili v Bruslju.