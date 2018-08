V divjanju neurja v Nemčiji več poškodovanih

Berlin, 10. avgusta - V divjanju nevihte, ki se je po tednu dni ekstremne vročine razbesnela na severu Nemčije, je bilo poškodovanih več ljudi, oblasti so bile primorane uvesti izredne razmere. Nevihta Nadine je z vetrovi s hitrostjo do 140 kilometrov pustošila okoli Hannovra in nad Baltskim morjem, podirala drevesa ter v četrtek zvečer in davi močno ovirala promet.