V Franciji po neurju še iščejo pogrešanega Nemca

Toulouse, 10. avgusta - Po neurju, ki se je v četrtek zvečer razdivjalo na jugu Francije in povzročilo razlivanje rek, še vedno pogrešajo starejšega Nemca, ki je skrbel za skupino več kot 100 nemških otrok na taboru. Oblasti so zaradi ujme v najhuje prizadetih departmajih Ardeche, Gard in Drome preventivno evakuirale 1600 ljudi, med njimi več kot 180 iz kampov.