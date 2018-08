V Veliki Britaniji razburja novo poročilo o zlorabah otrok v katoliških šolah

London, 9. avgusta - Dve rimskokatoliški šoli v Veliki Britaniji sta na prvo mesto pred varovanjem otrok postavljali sloves menihov, piše v neodvisnem poročilu o spolnih zlorabah otrok (IICSA). Zlorabe so se vlekle več kot 40 let, najmlajša žrtev pa je bila stara sedem let. Čeprav so več oseb obsodili, poročilo opozarja na večjo razsežnost zlorab, piše britanski BBC.