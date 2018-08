V Nemčiji začetek sojenja v primeru pedofilske platforme Elysium

Frankfurt, 2. avgusta - Na nemškem deželnem sodišču v kraju Limburg se je danes pričelo sojenje proti štirim moškim, ki so obtoženi upravljanja in vodenja spletne platforme z otroško pornografijo Elysium. Z več kot 111.000 člani je veljala za eno največjih tovrstnih platform, veliko uporabnikov je bilo iz Nemčije in Avstrije, poročajo nemški mediji.