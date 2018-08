V trzinskem Periteksu preklicali za petek napovedano stavko

Trzin, 9. avgusta - Zaposleni v trzinskem podjetju Salesianer Miettex Periteks, ki se ukvarja z negovanjem in izposojo tekstila, so preklicali za petek napovedano opozorilno stavko. Iz sindikata obrti in podjetništva so sporočili, da so z delodajalcem dosegli dogovor, ki med drugim opredeljuje jubilejne nagrade in predvideva dodaten dan dopusta zaradi vročine.