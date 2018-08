Zaposleni v trzinskem Periteksu napovedali stavko

Trzin, 6. avgusta - Zaposleni v trzinskem podjetju Salesianer Miettex Periteks, ki se ukvarja z negovanjem in izposojo tekstila, so za petek napovedali opozorilno stavko, če z vodstvom podjetja ne uspejo doseči dogovora. Med glavnimi zahtevami so zagotovitev pripomočkov, ki bodo fizično razbremenili zaposlene, in dodatni odmori ob dvigu delovne temperature.