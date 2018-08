Ob vročini nujne zadostne količine vode, previdnost tudi voznikom na cestah

Ljubljana, 9. avgusta - V več krajih po državi so temperature že presegle 30 stopinj Celzija. Ob pričakovano najtoplejšem dnevu vročinskega vala v lekarniški zbornici svetujejo ljudem, naj zaužijejo zadostne količine vode, posebej ogroženi so otroci in starostniki. Policisti pa ob povečani toplotni obremenitvi pozivajo udeležence prometa k še večji previdnosti.