Vročina segrela tudi vode, morje s skoraj 30 stopinjami

Koper/Piran/Čatež ob Savi/Celje, 8. avgusta - Vroče vreme, ki je prineslo visoke temperature do skoraj 35 stopinj Celzija, je segrelo tudi morje in kopenske vode. Zaenkrat najvišjo temperaturo so namerili v Jadranskem morju, in sicer 29,6 stopinj Celzija, nad 25 stopinj Celzija pa so se med drugim dvignile temperature Save, Voglajne, Savinje, Sotle in Kolpe.