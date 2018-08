Ryanair v luči stavk v štirih državah odpovedal skoraj 400 letov

Frankfurt, 8. avgusta - Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je sporočil, da bo v luči stavke nemških in nizozemskih pilotov v petek odpovedal 250 letov v in iz Nemčije. Dodatnih 146 letov je prevoznik odpovedal zaradi že prej napovedanih stavk pilotov na Irskem, Švedskem in v Belgiji.