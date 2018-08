Nemški piloti Ryanaira se pripravljajo na napoved stavke

Frankfurt, 7. avgusta - Nemški sindikat pilotov Vereinigung Cockpit (VC) se pripravlja na napoved stavke njihovih članov, zaposlenih pri irskem Ryanairu. Kot so sporočili, se je opolnoči iztekel rok, ki so ga postavili vodstvu podjetja, a slednje ni posredovalo ponudbe, s katero bi izboljšali plačilo in pogoje dela za zaposlene.