V Ljubljano se vrača Poletna Animateka

Ljubljana, 13. avgusta - Ulice in trge Ljubljane bo do srede zasedla Poletna Animateka, ki bo brezplačno ponudila kakovostne animirane filme in ustvarjalne delavnice animacije. Današnji večer bo zaznamoval izbor najboljših sodobnih slovenskih animiranih filmov, torek animiranih filmov za najmlajše z vsega sveta, sredo pa Animateka po Animateki.