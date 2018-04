V Celju razstava o animirani produkciji iz obdobja 2006-2017

Celje, 13. aprila - V Galeriji sodobne umetnosti Celje bodo zvečer odprli razstavo Slovenski animirani film 2006-2017. Gre za prvi poskus skupinske predstavitve slovenskih avtorjev animiranih filmov v galerijskem prostoru in zajema 12 let. Na ogled bo do 17. junija, pospremila pa jo bo dvodnevna revija slovenskega animiranega filma v kinu Metropol.