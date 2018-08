Požari v Kaliforniji bodo goreli še vsaj do septembra

Sacramento, 8. avgusta - Ministrstvo ameriške zvezne države Kalifornija za gozdove in požarno zaščito je v torek sporočilo, da bodo veliki požari v naravi na čelu z največjim v zgodovini, ki je zajel skoraj 120.000 hektarjev, goreli po državi najmanj do septembra. Guverner Kalifornije Jerry Brown je dejal, da je to na žalost sedaj nova normalnost.