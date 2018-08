Bonn, 7. avgusta - Na železniški progi v bližini mesta Siegburg na zahodu Nemčije je danes izbruhnil velik požar, v katerem je bilo poškodovanih nekaj deset ljudi. Zaradi požara, s katerim se bori med 200 in 300 gasilcev, pa so prekinili tudi promet na železniški progi med Kölnom in Frankfurtom.