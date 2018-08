Socialni partnerji bodo podpisali kolektivno pogodbo gostinstva in turizma

Ljubljana, 8. avgusta - Socialni partnerji v gostinstvu in turizmu bodo danes z napovedanim podpisom nove kolektivne pogodbe uredili medsebojna razmerja. Turistično-gostinska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije - sekcija gostinstva in turizma ter Sindikat gostinstva in turizma so namreč po večmesečnem usklajevanju dosegli socialni sporazum.