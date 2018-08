V sredo podpis nove kolektivne pogodbe za gostinstvo in turizem

Ljubljana, 7. avgusta - Turistično-gostinska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije - sekcija gostinstva in turizma sta s Sindikatom gostinstva in turizma po večmesečnem usklajevanju dosegli socialni sporazum, katerega rezultat bo nova kolektivna pogodba za panogo. To bodo podpisali v sredo, so sporočili iz turistično-gostinske zbornice.