Starejši moški utonil v Ankaranu

Ankaran, 7. avgusta - Policijska uprava Koper je bila danes nekaj pred 11. uro obveščena o utopitvi v Ankaranu. Reševalec je iz morja potegnil starejšega moškega in ga začel oživljali do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči. Utopljenca, sicer 61-letnega državljana Ukrajine, so našli pri drugem pomolu. Na kraju dogodka je zdravnik potrdil smrt.