Na izolski plaži neuspešno oživljali utopljenca

Izola, 31. julija - Na plaži na Svetilniku v Izoli so v ponedeljek nekaj pred 21. uro kopalci iz morja potegnili utopljenca in ga začeli oživljati. Posredovali so tudi reševalci prehospitalne enote Obala, ki so nadaljevali z oživljanjem. Kljub hitremu posredovanju pa je oseba umrla, so danes sporočili z republiške uprave za zaščito in reševanje.