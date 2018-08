Izrael prestregel ladjo s humanitarno pomočjo za Gazo

Jeruzalem, 4. avgusta - Izraelska mornarica je danes prestregla ladjo švedske humanitarne organizacije Ship to Gaza, ki je želela prebiti več kot desetletje dolgo izraelsko blokado Gaze in na to območje dostaviti humanitarno pomoč. To je že druga humanitarna ladja, ki ji je Izrael v minulem tednu preprečil dostop do Gaze.